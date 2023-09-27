Ротенберг о состоянии Хайруллина: «Пока не знаем, что с ним, надо сделать КТ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Марата Хайруллина, которому в первом периоде матча с «Сибирью» (3:0) попали шайбой в голову.

«Пока не знаем, что с Хайруллиным, мы не стали рисковать. Шайба попала в челюсть, он поехал в больницу, надо сделать КТ. Ребята сыграли за него. Синтякин, который сегодня его подменил, хорошо себя проявил еще в первом тренировочном лагере», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА одержал четвертую победу подряд и прервал 4-матчевую выигрышную серию «Сибири».