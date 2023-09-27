КХЛ, 27 сентября: «Сибирь» — СКА, «Локомотив» — «Автомобилист» и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
15.30 (мск). «Сибирь» — СКА
17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»
19.00. «Нефтехимик» — «Амур»
19.30. «Куньлунь» — «Металлург»
19.30. «Локомотив» — «Автомобилист»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|7
|СКА
|10
|5
|5
|10
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
Результаты / календарь
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|- : -
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
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