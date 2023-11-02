Ротенберг объяснил 32-минутный штраф Бардакова: «Сила в правде. Народ все видит»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал удаление нападающего Захара Бардакова в матче с «Авангардом» (3:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В третьем периоде 22-летний россиянин получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей.

«Бардаков завелся почему? Потому что на нем было чистейшее удаление. Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть.

Сила в правде! Будем работать. Народ все видит. Народ не обманешь», — сказал Ротенберг после игры.

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