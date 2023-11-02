Ротенберг о драке Вербы и Зинченко: «Это беспредел! Могла быть смерть на льду, в КХЛ нет правил!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг эмоционально высказался о драке в матче с «Авангардом» (3:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Во втором периоде форвард омичей Марк Верба подрался с нападающим СКА Иваном Зинченко.

«У него шрам на всю жизнь! Шрам. Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер.

Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?

Соперник продолжает бить его в голову, когда он лежит на льду. Это даже не бои без правил! На улице нет таких правил, когда люди дерутся! Там тоже есть правила», — сказал Ротенберг после игры.

Тренер добавил, что на сегодняшний день в КХЛ нет правил и потребовал закончить беспредел.

Ротенберг отметил, что 21-летний Зинченко выбыл на длительный срок.

25-летний Верба был выменян у «Спартака» 27 октября.