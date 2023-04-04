Роман Ротенберг — о пропаже отца Мичкова: «СКА готов оказать всю необходимую помощь»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о пропаже Андрея Мичкова, отца хоккеиста клуба Матвея Мичкова.

Мичков провел сезон-2022/23 в «Сочи» на правах аренды из СКА.

«Да, мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе! СКА — одна семья!» — сказал Ротенберг «СЭ».

О пропаже отца 18-летнего Мичкова стало известно во вторник, 4 апреля. По имеющейся информации, Мичков-старший вышел из дома вечером в воскресенье, 2 апреля, и не вернулся назад.