СКА выступил с заявлением после пропажи отца Мичкова

Хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале опубликовал заявление после пропажи отца нападающего Матвея Мичкова Андрея.

«В Сочи ведутся поиски отца Матвея Мичкова — нападающего СКА, выступавшего в нынешнем сезоне за «Сочи» на правах аренды. Если кто-то обладает какой-то информацией, связаться с координаторами поиска можно по телефону горячей линии 8 800 700 5452. СКА — одна семья. Верим, что все закончится благополучно!» — говорится в заявлении.

4 апреля стало известно, что в Сочи пропал Андрей Мичков. Со 2 апреля 2023 года местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно.

По информации «СЭ», 51-летний отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова вышел из дома на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в 21.00 2 апреля. Через 20 минут у него отключился мобильный телефон.