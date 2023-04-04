В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова

В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей Мичков.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», со 2 апреля 2023 года местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно. Его приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Когда Андрея Мичкова видели в последний раз, он был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Ориентировка. Лиза Алерт.

18-летний Мичков по ходу нынешнего сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и провел за «леопардов» 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков (9+11). «Сочи» занял последнее место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.