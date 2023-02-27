Ротенберг о минском «Динамо»: «В плей-офф нас ждет серьезный соперник с хорошим тренерским штабом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к первому раунду плей-офф КХЛ против минского «Динамо».
«У нас интенсивный тренировочный процесс, ребята — молодцы. Все работают в полную силу, на пределе. Нас ждет серьезный соперник. Сильная команда с хорошим тренерским штабом. Играют в канадском стиле — мы серьезно готовимся. Ждем наших болельщиков на первом матче — очень нужна поддержка, нужна энергетика. Работаем в штатном режиме.
У «Динамо» сильный тренер — Крэйг Вудкрофт, представитель тренерской династии. У него брат работает в НХЛ. Минчане очень серьезно подходят, показывают современный хоккей. Мы оттачиваем тактические детали, улучшаем качество нашего хоккея. Сейчас отработаем спецбригады — у нас будет время на это. У нашей команды есть резервы. Есть что улучшить и над чем поработать», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4