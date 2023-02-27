Олег Леонтьев: «Мы просто не могли в конце испортить этот сезон»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» поделился эмоциями после выхода в плей-офф.
— Какие эмоции после того, как вышли в плей-офф?
— Естественно, испытываем облегчение. Провели титаническую работу, вылезли из очень непростой ситуации. Команда собралась, сплотилась — никто не опускал рук. Этот труд вознаградился в конце сезона. Была поставлена цель выйти в плей-офф, и мы ее выполнили.
— Наверное, ключевой момент — перелом в игре с «Магниткой», когда отыгрались с 1:3 и выиграли в овертайме.
— Это уже завершающий штрих. Перелом наступил раньше. Даже не совсем перелом, а тот момент, когда мы начали исправлять ситуацию. Гарипов пришел, команда поверила в себя — не знаю, связано ли это напрямую, но момент совпал. Мы просто не могли в конце испортить этот сезон. Сколько матчей вытащили — это не должно было пройти напрасно.
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