Роман Ротенберг рассказал о подготовке к серии против «Спартака»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящей серии против «Спартака» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Хорошо поработали во время перерыва, все занимались на пределе. Удалось отработать все детали, которые нас не устраивали в серии с минским «Динамо», как тактические, так и по физике. Усилили все компоненты, которые требовалось. Ребята молодцы. Завтра у нас раскатка и игра. Самый важный матч для нас — следующий, — приводит слова Ротенберга официальный сайт питерского клуба.

— Насколько обращали внимание на матчи со «Спартаком» в регулярном сезоне?

— Эта информация актуальна, мы к каждому сопернику готовимся очень серьезно. Проводили видеособрание, освежили в памяти всю тактику соперника, изучили каждого игрока. Работа была проделана очень серьезная. Учитывали и три матча, которые провели в этом сезоне, и игры прошлого чемпионата, так как костяк у «Спартака» сохранился несмотря на смену тренерского штаба. Конечно, смотрим, как работают тренеры, как соперник играет в средней зоне, в обороне, в атаке. Исходя из этой информации и будем играть. Очень детально все отработали, но матчи этого сезона — правильная для нас пища для размышления.

— «Спартаку» готовиться помогает Алексей Жамнов. Делает ли это серию более принципиальной?

— Алексей Юрьевич давно работает со «Спартаком», у нас же и раньше были встречи. Для нас это ничего не меняет. Мы коллеги, работаем вместе на благо развития хоккея. Что касается серии — игра покажет. Никакой дополнительной мотивации кроме победы нет. Тренерский штаб «Спартака» делает свое дело, а мы сфокусированы на своей работе.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА победил минское «Динамо» (4-0 в серии). «Спартак» автоматически прошел во второй раунд после отказа «Йокерита» от участия в плей-офф.

Первый матч серии СКА — «Спартак» пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.