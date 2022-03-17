Роман Ротенберг рассказал о подготовке к серии против «Спартака»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящей серии против «Спартака» во втором раунде плей-офф КХЛ.
— Хорошо поработали во время перерыва, все занимались на пределе. Удалось отработать все детали, которые нас не устраивали в серии с минским «Динамо», как тактические, так и по физике. Усилили все компоненты, которые требовалось. Ребята молодцы. Завтра у нас раскатка и игра. Самый важный матч для нас — следующий, — приводит слова Ротенберга официальный сайт питерского клуба.
— Насколько обращали внимание на матчи со «Спартаком» в регулярном сезоне?
— Эта информация актуальна, мы к каждому сопернику готовимся очень серьезно. Проводили видеособрание, освежили в памяти всю тактику соперника, изучили каждого игрока. Работа была проделана очень серьезная. Учитывали и три матча, которые провели в этом сезоне, и игры прошлого чемпионата, так как костяк у «Спартака» сохранился несмотря на смену тренерского штаба. Конечно, смотрим, как работают тренеры, как соперник играет в средней зоне, в обороне, в атаке. Исходя из этой информации и будем играть. Очень детально все отработали, но матчи этого сезона — правильная для нас пища для размышления.
— «Спартаку» готовиться помогает Алексей Жамнов. Делает ли это серию более принципиальной?
— Алексей Юрьевич давно работает со «Спартаком», у нас же и раньше были встречи. Для нас это ничего не меняет. Мы коллеги, работаем вместе на благо развития хоккея. Что касается серии — игра покажет. Никакой дополнительной мотивации кроме победы нет. Тренерский штаб «Спартака» делает свое дело, а мы сфокусированы на своей работе.
В первом раунде Кубка Гагарина СКА победил минское «Динамо» (4-0 в серии). «Спартак» автоматически прошел во второй раунд после отказа «Йокерита» от участия в плей-офф.
Первый матч серии СКА — «Спартак» пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -