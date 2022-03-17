ЦСКА на своем льду примет «Динамо» Москва в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало — 19:30.

В регулярном чемпионате этого сезона соперники по два раза обменялись гостевыми победами. ЦСКА был сильнее с результатами 3:2 ОТ и 3:0, «Динамо» — 3:2 Б и 4:3.

Следить за матчем ЦСКА — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Серия длится до четырех побед одной из команд. 16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ