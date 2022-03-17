Нападающий СКА Бурдасов ждет тяжелую серию со «Спартаком»

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Со «Спартаком» ждем тяжелую серию: они вышли в плей-офф, там есть мастеровитые ребята, хорошая команда. В плей-офф нет легких соперников, — приводит слова форварда официальный сайт питерского клуба.

— У «Спартака» не было игровой практики. Насколько этот фактор будет влиять?

— Мы тоже довольно давно не играли. Возможно, сопернику потребуется на один матч больше, чтобы вернуть игровой тонус. Эти мелкие детали очень важны: быстрота принятия решений отличается от той, что есть в тренировочном процессе. Физически «Спартак», уверен, хорошо подготовился, а найти тонус — вопрос времени.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА победил минское «Динамо» (4-0 в серии). «Спартак» автоматически прошел во второй раунд после отказа «Йокерита» от участия в плей-офф.

Первый матч серии СКА — «Спартак» пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.