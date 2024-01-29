Гашек отказался возвращать деньги, которые заработал в «Спартаке»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что не будет возвращать деньги, которые заработал в московском «Спартаке».

«Я их получил за свою работу, клуб мне ничего не должен, и я им ничего не должен. Я лично ничего не требую от клуба за то, что изменилась ситуация в России. Насколько я помню, ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня о какой-либо опасности или неправомерности игры в России», — приводит слова Гашека РИА «Новости» со ссылкой на CNN Prima News.

Также Гашек в интервью заявил, что не осуждает чешских игроков, выступающих в России, но критикует законодателей, которые разрешают гражданам Чехии работать в России.

Ранее Гашек отреагировал на фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 58-летний бывший хоккеист критиковал НХЛ за то, что лига позволяет гражданам России выступать на таком уровне.

Гашек за время карьеры играл в КХЛ за московский «Спартак», а в НХЛ — за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».