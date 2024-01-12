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Сегодня, 20:37

Гашек высказался о фото Овечкина с Путиным в социальных сетях

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Доминик Гашек.
Фото Global Look Press

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсетях хоккеиста.

«Я уверен, что есть такие, как Овечкин, но будьте осторожны все, у кого еще есть фото с Путиным. Это, получается, указывает на то, что он, скорее всего, поддерживает его», — приводит слова Гашека «КП» со ссылкой на программу Bold Talk на YouTube.

Гашек играл за московский «Спартак» в 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.

38-летний Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира. В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.

Источник: КП
Александр Овечкин
Доминик Гашек
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«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Айлендерс 41 19 22 48
4 Филадельфия 41 21 20 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
Результаты / календарь
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
5 : 2
12.01 04:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1
12.01 05:00
Аризона – Калгари
 2 : 6
12.01 06:00
Вегас – Бостон
 2 : 1 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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