Форвард «Спартака» Варюшкин рассказал о наставлениях Жамнова

Нападающий «Спартака» Егор Варюшкин рассказал, что главный тренер московского клуба Алексей Жамнов посоветовал ему играть увереннее и ничего не бояться.

«Конечно, мы уже успели с ним пообщаться лично. Алексей Юрьевич многое подсказывает, мы находимся в хорошем контакте. Лично мне он советовал играть увереннее и не бояться. Хоть я провел всего две игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но никакого волнения у меня нет, так как мне очень сильно помогают тренерский штаб и партнеры», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

19-летний Варюшкин провел два матча в КХЛ и отметился одной заброшенной шайбой. В Молодежной хоккейной лиге он сыграл в 37 встречах за «Спартак», в которых забил 12 голов и отдал 28 результативных передач.

Красно-белые под руководством Жамнова занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 57 матчей.