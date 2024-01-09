«Ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях». Гашек снова атакует Россию
Знаменитый в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек по окончании игровой карьеры решил начать карьеру политическую. Особых успехов не снискал, зато после начала СВО прославился рядом громких популистских заявлений, которые ни к чему не привели, но наделали много шума.
Сначала Гашек выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. Например, Доминик предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позднее призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за отсутствия санкций в отношении хоккеистов из России.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. А на днях Гашек ответил на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.
«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек на своей странице в соцсети. «Главным критерием допуска российских спортсменов является завершение СВО», — считает чех.
Отметим, что ранее Гашек в интервью «СЭ» ответил тем, кто называет его русофобом: «Для меня ничего принципиально не изменилось, я просто реагирую на новые моменты, которых не ожидал 13 лет назад. В 2010 году я и представить себе не мог, что Россия выберет такое направление: в 2014-м присоединит полуостров Крым, а в 2022-м начнет СВО [формулировка изменена]».
Положа руку на сердце, ничего нового в заявлениях бывшего вратаря нет. Ранее Гашек в эксклюзивном интервью «СЭ» говорил то же самое.
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