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Сегодня, 14:30

«Ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях». Гашек снова атакует Россию

Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах
Отдел хоккея «СЭ»
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Доминик Гашек.
Фото «СЭ»
Очередные высказывания чешского политика.

Знаменитый в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек по окончании игровой карьеры решил начать карьеру политическую. Особых успехов не снискал, зато после начала СВО прославился рядом громких популистских заявлений, которые ни к чему не привели, но наделали много шума.

Сначала Гашек выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. Например, Доминик предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позднее призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за отсутствия санкций в отношении хоккеистов из России.

Доминик Гашек. Легенда НХЛ продолжает позориться. Гашек потребует от Европарламента отстранить всех российских спортсменов

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. А на днях Гашек ответил на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек на своей странице в соцсети. «Главным критерием допуска российских спортсменов является завершение СВО», — считает чех.

Доминик Гашек. «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, просто приму это к сведению». Интервью Гашека — одного из главных оппонентов России в мире спорта

Отметим, что ранее Гашек в интервью «СЭ» ответил тем, кто называет его русофобом: «Для меня ничего принципиально не изменилось, я просто реагирую на новые моменты, которых не ожидал 13 лет назад. В 2010 году я и представить себе не мог, что Россия выберет такое направление: в 2014-м присоединит полуостров Крым, а в 2022-м начнет СВО [формулировка изменена]».

Положа руку на сердце, ничего нового в заявлениях бывшего вратаря нет. Ранее Гашек в эксклюзивном интервью «СЭ» говорил то же самое.

Доминик Гашек
Хоккей
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
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Сал. Юлаев – Куньлунь РС
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Трактор – Нефтехимик
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