Грицюк, Чистяков и Подъяпольский признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 20-й недели в четырех номинациях.

Лучшим нападающим признан Арсений Грицюк из СКА. Форвард принял участие в трех матчах, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Лучшим защитником признан Семен Чистяков из «Авангарда», который набрал 4 (1+3) очка в трех встречах.

Лучшим вратарем четвертый раз в карьере стал Владислав Подъяпольский из «Лады». Голкипер одержал две победы в трех играх, отразив 97,12 процента бросков.

Лучшим новичком стал Дмитрий Бучельников из «Адмирала», набравший 3 (2+1) очка в трех матчах.