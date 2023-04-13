Рейдеборн: «То, что в финале ЦСКА сыграет с «Ак Барсом», важно для меня»
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу над СКА (4-2) в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
«Две хороших команды сыграли достаточно много тяжелых матчей. Было много силовых приемов. Мы в каждом матче играли хорошо и солидно, не давая сопернику большого количества возможностей, а также были эффективными в плане своих моментов. Счет 7:3 в прошлом матче был не по игре. У нас был тяжелый старт, когда мы пропустили две шайбы. Но мы не останавливались и продолжали работать. У нас хорошая команда.
Конечно, то, что в финале мы сыграем с «Ак Барсом», важно для меня. Но это важно ровно настолько, насколько и для остальных ребят. Мы в финале, у нас есть шанс выиграть. Нужно показать лучшую игру, потому что у «Ак Барса» хорошая команда с отличными игроками. Они играют в простой, но умный хоккей. В этом плей-офф старался по максимуму следить за ними. Это команда, которая в любой ситуации может найти путь к победе. Мы должны все время играть умно и жестко. ЦСКА выиграл много матчей на выезде в плей-офф. Конечно, хотелось бы начать серию дома, но мы хорошо играем в гостях. Так что, это неважно. Мы готовы выигрывать серию», — цитирует «РБ Спорт» Рейдеборна.
Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -