Дзюба со Слуцким посетили матч ЦСКА — СКА

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба посетил матч ЦСКА — СКА (3:0) в финале Западной конференции в Кубке Гагарина.

В компании 34-летнего форварда были замечены его супруга Кристина, экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий и бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.