Гомоляко — о будущем Гребенкина в «Металлурге»: «Скорее он останется, чем уедет в НХЛ»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко на открытой тренировке перед плей-офф прокомментировал будущее в клубе нападающего Никиты Гребенкина.

— У Никиты Гребенкина сейчас больше в приоритете остаться в «Металлурге», чем уехать в Северную Америку. Но будет плей-офф. Его желание играть в НХЛ понятно. Сейчас он получает хорошее игровое время, выходит в большинстве, иногда в меньшинстве. Ему это нравится. Скорее он останется, чем уедет, — отметил Гомоляко.

В этом сезоне 20-летний хоккеист провел 67 матчей в КХЛ, набрав 41 (19+22) очко.