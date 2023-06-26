Морозов — о долгах «Барыса» и «Салавата Юлаева»: «Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с погашенными долгами в «Барысе» и «Салавате Юлаеве».

— В начале июня «Барыс» и «Салават Юлаев» закрыли задолженности по зарплатам. Клубам восстановлен доступ к Центральному информационному бюро и они могут полностью осуществлять свою деятельность?

— Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Сомнений в том, что долги выплатят, не было. Нас заверяли, что все погасят, и объясняли, что происходит. Сначала дали гарантии до 30 апреля. Мы увидели, что долги к этому сроку не погасили. После чего закрыли доступ к базе для регистрации контрактов. Это вынужденная мера.

Общались с игроками, сами ребята из клубов звонили и спрашивали, почему нет новостей от лиги. Прорабатывали все варианты. Понимали, что клубам нужно закрывать долги. Это влияет на имидж — в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым. За последние годы динамика по выполнению финансовых обязательств улучшается. Раньше были клубы, которые ежегодно в один и тот же период имели трудности с долгами. И все понимали, из-за чего. Сейчас они исправили эту ситуацию. Мы довольны, но будем работать дальше. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдет.

— Понимаете, как избежать подобного в будущем?

— То, что случалось в «Сочи» или «Динамо», нам понятно. Детально разбирали и совместными усилиями находили решение. Сейчас возникла нестандартная ситуация, которую никто не предвидел. Есть фонды, финансирующие клубы. С «Барысом» встречались на днях в Сочи. Бюджет утвержден на три сезона. Три года клуб знает, как он финансируется, когда будут поступать деньги, и поэтапно планирует развитие.

— Готова ли лига ужесточить санкции по несоблюдению финансовых обязательств?

— КХЛ рассматривает разные варианты. Мы за то, чтобы клубы и лига работали совместно, чтобы не возникало долгов. Это имидж не только команды, но и КХЛ. Сейчас применены санкции, и они работают. Все начали подписывать контракты с новыми игроками, а «Барыс» и «Салават Юлаев» не могли. Любой хоккеист мог рассмотреть другое предложение и заключить договор с другим клубом, понимая, что ситуация неоднозначная. Станем следить за динамикой. Если понадобятся изменения в регламенте, то вынесем предложения на совет директоров.