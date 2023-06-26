Морозов — о долгах «Барыса» и «Салавата Юлаева»: «Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ»
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с погашенными долгами в «Барысе» и «Салавате Юлаеве».
— В начале июня «Барыс» и «Салават Юлаев» закрыли задолженности по зарплатам. Клубам восстановлен доступ к Центральному информационному бюро и они могут полностью осуществлять свою деятельность?
— Да, долги погашены. Мы долго прорабатывали этот вопрос. Пришлось вводить санкции согласно регламенту и закрывать использование ЦИБ. Сомнений в том, что долги выплатят, не было. Нас заверяли, что все погасят, и объясняли, что происходит. Сначала дали гарантии до 30 апреля. Мы увидели, что долги к этому сроку не погасили. После чего закрыли доступ к базе для регистрации контрактов. Это вынужденная мера.
Общались с игроками, сами ребята из клубов звонили и спрашивали, почему нет новостей от лиги. Прорабатывали все варианты. Понимали, что клубам нужно закрывать долги. Это влияет на имидж — в будущем хоккеисты могут вспоминать эту ситуацию и думать, что так может случиться с каждым. За последние годы динамика по выполнению финансовых обязательств улучшается. Раньше были клубы, которые ежегодно в один и тот же период имели трудности с долгами. И все понимали, из-за чего. Сейчас они исправили эту ситуацию. Мы довольны, но будем работать дальше. Надеемся, что таких ситуаций, как сейчас случилось с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в дальнейшем не произойдет.
— Понимаете, как избежать подобного в будущем?
— То, что случалось в «Сочи» или «Динамо», нам понятно. Детально разбирали и совместными усилиями находили решение. Сейчас возникла нестандартная ситуация, которую никто не предвидел. Есть фонды, финансирующие клубы. С «Барысом» встречались на днях в Сочи. Бюджет утвержден на три сезона. Три года клуб знает, как он финансируется, когда будут поступать деньги, и поэтапно планирует развитие.
— Готова ли лига ужесточить санкции по несоблюдению финансовых обязательств?
— КХЛ рассматривает разные варианты. Мы за то, чтобы клубы и лига работали совместно, чтобы не возникало долгов. Это имидж не только команды, но и КХЛ. Сейчас применены санкции, и они работают. Все начали подписывать контракты с новыми игроками, а «Барыс» и «Салават Юлаев» не могли. Любой хоккеист мог рассмотреть другое предложение и заключить договор с другим клубом, понимая, что ситуация неоднозначная. Станем следить за динамикой. Если понадобятся изменения в регламенте, то вынесем предложения на совет директоров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3