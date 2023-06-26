Морозов — о включении бонусов в потолок зарплат: «Бывали случаи, когда игрок получал 20 процентов контракта за один гол»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался об изменении бонусных частей контрактов, которые с сезона-2023/24 включат в потолок зарплат.

— С нового сезона КХЛ пересмотрела бонусные части контрактов, которые теперь включат в потолок зарплат. Как лига пришла к этому решению? Все ли довольны им?

— Все довольны никогда не будут. Каждый смотрит со своей точки зрения. У лиги есть утвержденная в 2023 году стратегия. Это одно из ее действий на выравнивание возможностей, чтобы матчи стали зрелищнее, а конкуренция — выше. Мы внесли изменение учета бонусов в стратегию и будем поэтапно идти к этому. Командные бонусы уходят. Есть подвижки по посуточному учету заработных плат и возрасту игроков. Индивидуальные бонусы постепенно начнут входить в потолок зарплат — со следующего года 10 процентов, потом — полная сумма. Также есть льготные бонусы: за чемпионство, за вхождение в топ по отдельным критериям — голы, очки, передачи. Игроки смогут зарабатывать деньги сверх потолка зарплат. Принятая трехлетняя стратегия обозначает направления, над которыми нам нужно работать. Это поможет выравниванию.

— Замечали, что клубы хитрили с индивидуальными бонусами — когда игрок получал деньги за очень скромные достижения?

— Раньше хитрили — когда 20 процентов от суммы контрактов выносили за потолок. Бывали случаи, когда игрок получал 20 процентов за один гол. А сейчас, когда все вошло в потолок, клуб сам определяет: платить бонусы за один гол или за другие достижения. Мы уходим от этой хитрости.