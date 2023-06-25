Щитов назвал фаворита КХЛ предстоящего сезона

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов рассказал, кого считает фаворитом КХЛ сезона-2023/24.

«На бумаге фаворит на Востоке, конечно, «Ак Барс». У них сохранился костяк, и пришли очень сильные хоккеисты в лице Яшкина и Жафярова. Остальные команды находятся в равных условиях. Аутсайдера точно нет, не могу назвать. В прошлом сезоне все команды навязывали борьбу, плотность по очкам в таблице приятно удивляла. В следующем сезоне будет не хуже, все укрепляются», — приводит Legalbet слова Щитова.

В сезоне-2022/23 победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, который в финальной серии плей-офф КХЛ одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 4-3.