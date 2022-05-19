Президент ЦСКА рассказал о переговорах с MVP Кубка Гагарина Поповым
Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о переговорах по новым контрактам с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Сергеем Андроновым, Александром Поповым, Владиславом Каменевым и Андреем Светлаковым.
— Состоялась запланированная встреча с представителями Сергея Андронова?
— Да, мы с ним и его агентом встречались во вторник. Общение прошло в теплой атмосфере. Мы сформулировали собственную позицию — сторона Сергея сейчас определяет свою. Пока диалог идет, ищем консенсус для продолжения совместной деятельности. Как обычно — по срокам, по условиям.
— Что по Каменеву и Светлакову?
— С Каменевым договорились о двухлетнем контракте. Сегодня-завтра поставим точку в переговорах со Светлаковым. Во вторник у нас состоялась встреча с его агентами и, на мой взгляд, все прошло в позитивном ключе. Сам Андрей несколько дней назад встречался с главным тренером Сергеем Федоровым, свою роль в команде на будущий год он понимает. Ему все было обрисовано. Предложили контракт на три года и ждем от него ответа.
— Появилась новая информация по Попову?
— Мы предложили Саше контракт, он лечится примерно до 25 мая, проводит определенные процедуры. У него есть приоритет на принятие окончательного решения. В данный момент все зависит от него самого. Как решит — так и будет.
— С появлением жесткого потолка к ЦСКА не было одной звезды, которой платили бы больше всех. Сейчас выходит на рынок Никита Нестеров, один из лучших защитников лиги, который наверняка попросит много. Это не будет проблемой?
— Переговоры с Никитой идут достаточно успешно. Мы даже не рассматриваем вариант, что он уйдет в другой клуб. Единственный момент, связанный с финансовой составляющей, — решение о подписании с Нестеровым контракта должен принять Наблюдательный совет клуба. Ждем заседания, на котором закроем этот вопрос, а также обсудим другие. Думаю, что все завершится положительно.
— Разрыв в зарплатах лидеров не пугает?
— В ЦСКА мы строим внутреннюю политику таким образом, что если кто-то из-за размеров зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом нашей команды. Этот вопрос — сфера деятельности главного тренера и капитана, а если надо, то и я вмешаюсь. Вы же не можете купить хлеб за один рубль? Приходите в магазин и видите, что он стоит 25. В хоккее та же самая история. На хоккеиста смотрят косо не из-за большой зарплаты, а когда он ее не отрабатывает. Не вижу никакой подоплеки и даже намека на дискомфорт, если игрок честно заслужил хороший контракт.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4