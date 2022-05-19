Президент ЦСКА рассказал о переговорах с MVP Кубка Гагарина Поповым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о переговорах по новым контрактам с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Сергеем Андроновым, Александром Поповым, Владиславом Каменевым и Андреем Светлаковым.

— Состоялась запланированная встреча с представителями Сергея Андронова?

— Да, мы с ним и его агентом встречались во вторник. Общение прошло в теплой атмосфере. Мы сформулировали собственную позицию — сторона Сергея сейчас определяет свою. Пока диалог идет, ищем консенсус для продолжения совместной деятельности. Как обычно — по срокам, по условиям.

— Что по Каменеву и Светлакову?

— С Каменевым договорились о двухлетнем контракте. Сегодня-завтра поставим точку в переговорах со Светлаковым. Во вторник у нас состоялась встреча с его агентами и, на мой взгляд, все прошло в позитивном ключе. Сам Андрей несколько дней назад встречался с главным тренером Сергеем Федоровым, свою роль в команде на будущий год он понимает. Ему все было обрисовано. Предложили контракт на три года и ждем от него ответа.

— Появилась новая информация по Попову?

— Мы предложили Саше контракт, он лечится примерно до 25 мая, проводит определенные процедуры. У него есть приоритет на принятие окончательного решения. В данный момент все зависит от него самого. Как решит — так и будет.

— С появлением жесткого потолка к ЦСКА не было одной звезды, которой платили бы больше всех. Сейчас выходит на рынок Никита Нестеров, один из лучших защитников лиги, который наверняка попросит много. Это не будет проблемой?

— Переговоры с Никитой идут достаточно успешно. Мы даже не рассматриваем вариант, что он уйдет в другой клуб. Единственный момент, связанный с финансовой составляющей, — решение о подписании с Нестеровым контракта должен принять Наблюдательный совет клуба. Ждем заседания, на котором закроем этот вопрос, а также обсудим другие. Думаю, что все завершится положительно.

— Разрыв в зарплатах лидеров не пугает?

— В ЦСКА мы строим внутреннюю политику таким образом, что если кто-то из-за размеров зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом нашей команды. Этот вопрос — сфера деятельности главного тренера и капитана, а если надо, то и я вмешаюсь. Вы же не можете купить хлеб за один рубль? Приходите в магазин и видите, что он стоит 25. В хоккее та же самая история. На хоккеиста смотрят косо не из-за большой зарплаты, а когда он ее не отрабатывает. Не вижу никакой подоплеки и даже намека на дискомфорт, если игрок честно заслужил хороший контракт.