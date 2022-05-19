Президент ЦСКА о форварде «Далласа» Гурьянове: «Мы бы не выкупали права на Кучерова и Панарина»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с голкипером Иваном Просветовым и ответил на вопрос о покупке права на нападающего Дениса Гурьянова у «Лады».
— Правда, что вратарь Иван Просветов, проведший этот сезон в системе «Аризоны», выдвинул завышенные условия и вы с ним не нашли общий язык?
— Вели с ним конкретные переговоры, сделав ему предложение на три года с общей суммой 100 миллионов рублей. Просветов на эту цифру отреагировал негативно и попросил более выгодные для себя условия. Мы посчитали его требования чрезмерно завышенными и не смогли на них пойти. Иван принял решение остаться в Северной Америке.
— Какие у вас могут быть аргументы, чтобы после вылета «Далласа» убедить нападающего Дениса Гурьянова вернуться на родину и подписать контракт с ЦСКА?
— Отличные. Во-первых, это ЦСКА. Во-вторых, жизнь в России — родной для Дениса стране. В-третьих, игровое время. В-четвертых, формат национальной сборной. В-пятых, это быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке. У нас есть масса примеров, когда игроки побыли в НХЛ, попробовали себя там и с удовольствием вернулись домой — Ожиганов, Гусев, Киселевич.
— Перед тем, как приобрести права на Гурьянова у «Лады», интересовались у него самого или его агента, каким форвард видит свое ближайшее будущее?
— Когда в прошлом августе мы у «Северстали» приобрели права на защитника Провольнева, то никто не знал, что он так быстро вернется в Россию, в декабре начнет играть в ЦСКА и завоюет Кубок Гагарина. Мы, образно говоря, не выкупали бы права на Кучерова и Панарина. Надо смотреть на то, как складывается карьера игрока, и оценивать его с точки зрения на соотношение цена/качество. Если Гурьянов приедет сюда, то будем общаться с ним. Пока его не трогаем. Он на днях получил удар под дых, вылетев вместе с командой из плей-офф Кубка Стэнли. Пусть пока приходит в себя после поражения «Далласа» в седьмом матче. Денис играл не только за свою команду, но и новый контракт. Получилось не все, он не играл в нескольких последних играх. Будем выяснять, почему так произошло: связано ли это с травмой, психологией или позицией тренерского штаба.
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|29
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|49
|28
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|6
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|23
|24
|55
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|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
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|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
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|14
|71
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|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4