Президент ЦСКА о форварде «Далласа» Гурьянове: «Мы бы не выкупали права на Кучерова и Панарина»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с голкипером Иваном Просветовым и ответил на вопрос о покупке права на нападающего Дениса Гурьянова у «Лады».

— Правда, что вратарь Иван Просветов, проведший этот сезон в системе «Аризоны», выдвинул завышенные условия и вы с ним не нашли общий язык?

— Вели с ним конкретные переговоры, сделав ему предложение на три года с общей суммой 100 миллионов рублей. Просветов на эту цифру отреагировал негативно и попросил более выгодные для себя условия. Мы посчитали его требования чрезмерно завышенными и не смогли на них пойти. Иван принял решение остаться в Северной Америке.

— Какие у вас могут быть аргументы, чтобы после вылета «Далласа» убедить нападающего Дениса Гурьянова вернуться на родину и подписать контракт с ЦСКА?

— Отличные. Во-первых, это ЦСКА. Во-вторых, жизнь в России — родной для Дениса стране. В-третьих, игровое время. В-четвертых, формат национальной сборной. В-пятых, это быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке. У нас есть масса примеров, когда игроки побыли в НХЛ, попробовали себя там и с удовольствием вернулись домой — Ожиганов, Гусев, Киселевич.

— Перед тем, как приобрести права на Гурьянова у «Лады», интересовались у него самого или его агента, каким форвард видит свое ближайшее будущее?

— Когда в прошлом августе мы у «Северстали» приобрели права на защитника Провольнева, то никто не знал, что он так быстро вернется в Россию, в декабре начнет играть в ЦСКА и завоюет Кубок Гагарина. Мы, образно говоря, не выкупали бы права на Кучерова и Панарина. Надо смотреть на то, как складывается карьера игрока, и оценивать его с точки зрения на соотношение цена/качество. Если Гурьянов приедет сюда, то будем общаться с ним. Пока его не трогаем. Он на днях получил удар под дых, вылетев вместе с командой из плей-офф Кубка Стэнли. Пусть пока приходит в себя после поражения «Далласа» в седьмом матче. Денис играл не только за свою команду, но и новый контракт. Получилось не все, он не играл в нескольких последних играх. Будем выяснять, почему так произошло: связано ли это с травмой, психологией или позицией тренерского штаба.