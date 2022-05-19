КХЛ изменит правила аренды с сезона-2022/23

По данным «СЭ», в следующем сезоне будут изменены правила аренды в КХЛ.

Теперь клуб сможет досрочно забрать своего хоккеиста из другой команды по ходу чемпионата. Ранее аренда могла закончиться только по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что КХЛ не будет наказывать клубы, которые не достигли пола зарплат в сезоне-2021/22.