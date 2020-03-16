Президент «Барыса» рассказал, что клуб обсуждал идею проводить матчи плей-офф КХЛ в России

Президент «Барыса» Борис Иванищев заявил, что клуб из Казахстана обсуждал возможность проведения домашних матчей второго раунда плей-офф КХЛ в России. Ранее стало известно, что клуб из Нур-Султана принял решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса.

Во втором раунде «Барыс» должен был провести серию против «Сибири».

— Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске, — цитирует ТАСС Иванищева. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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