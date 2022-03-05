Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал возможный отъезд легионеров из клуба

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал «СЭ» возможный отъезд легионеров из клуба.

— Очень тяжелая ситуация с иностранцами. Промыты мозги.

— У всех или только у финнов?

— Больше у финнов.

Крылов также подтвердил, что беседовал с иностранцами по окончании второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (5:2).

Ранее сообщалось о том, что финские легионеры, выступающие в КХЛ, могут отправиться домой на чартере. В «Авангарде» играют два защитника из Финляндии — Вилле Покка и Оливер Каски.