Плющев назвал команду КХЛ, которая играет в скучный хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, какая команда ФОНБЕТ КХЛ играет в самый скучный и унылый хоккей.

«Я столько унылых матчей видел в этом сезоне (смеется). Здесь можно говорить о тех, кто находится внизу турнирной таблицы, тот и показывает самый унылый хоккей. В первую очередь — «Сочи», уровень которого вообще не соответствует КХЛ. Есть разочарование во многих командах, у которых есть славная история, но диву даешься, как они бездарно провели сезон. К таким командам относятся «Трактор» и «Спартак», которые сами были недавно лидерами нашего хоккея. Эти команды наиболее разочаровали. А об унылости могу сказать, что было слишком много счетов 1:0. Если нет единоборств, а есть только катание по площадке, то это и есть унылость», — цитирует Плющева Legalbet.

В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 28 очков в 66 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идет девятым на Западе с 64 очками в 67 играх, «Трактор» — девятым на «Востоке» (68 очков в 66 встречах).