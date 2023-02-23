В Омске состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение»
В Омском кинотеатре «Первомайский» состоялась премьера документального фильма, который посвящен хоккейному клубу «Авангард».
На показе фильма «Авангард. Возвращение» присутствовали руководители клуба, тележурналист Владимир Познер, тренеры и хоккеисты главной команды, воспитанники Академии «Авангарда», ветераны и болельщики клуба.
О фильме высказался председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.
«Этот фильм — про возвращение надежды на то, что в нашем спорте возможны истории со счастливым концом. То, ради чего жили Омск и его главная команда, случилось. «Авангард» спустя четыре года вернулся домой. Кто-то считал, что команда останется в Подмосковье. Многие не верили, что арена вообще будет построена, тем более в срок. Но «Авангард» не отошел от своей цели. Это просто не в его характере. Большой хоккей вернулся в Омск. И теперь у каждого мальчишки из клубной Академии есть шанс оказаться на противоположном берегу Иртыша. На льду одной из лучших арен Европы», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».
«Авангард» располагается на 2-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 83 очка за 66 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -