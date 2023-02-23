Яшкин стал вторым игроком в истории ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ после Мозякина, забросившим 40 шайб за регулярку

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин сделал дубль в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:5 ОТ).

Форвард завершил регулярный чемпионат с 40 шайбами. Он стал вторым хоккеистом в истории турнира, которому удалось достичь этой отметки.

Рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину (48).

Яшкин является лидером списка лучших бомбардиров сезона-2022/23 в КХЛ, на счету 29-летнего чеха 62 (40+22) очка в 67 матчах.