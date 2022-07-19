Первый тренер Зарипова: «Мечты сбываются, поэтому Данис хочет завершить карьеру с Кубком Гагарина»

Заслуженный тренер России, первый тренер форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова Сергей Кокорин отреагировал на решение своего воспитанника подписать новый контракт с клубом из Казани.

«Это его решение, он уже все объяснил. Если человек чувствует в себе силы и может помочь команде — это здорово, я одобряю это решение. Молодец, удачи ему. Как ему удается играть даже после 40 лет? Любовь к хоккею! Современной молодежи не хватает этого качества, одни деньги в голове, а нужно просто жить хоккеем и любить его.

Данис говорит, что мечтает завершить карьеру, выиграв шестой Кубок Гагарина? равильно говорит. Мечты сбываются», — приводит «РБ Спорт» слова Кокорина.

13 июля 41-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2022/23.