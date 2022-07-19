«Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Клоком

«Нефтехимик» 19 июля на официальном сайте объявил о расторжении контракта с чешским защитником Лукашем Клоком.

В минувшем сезоне Клок стал вторым бомбардиром нижнекамцев, набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В Кубке Гагарина игрок отметился 4 (1+3) результативными баллами в 4 играх. Его контракт с российской командой был рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что 27-летний чех подписал двустороннее соглашение с «Аризоной» на один год.

Также «Койоты» подписали другого экс-игрока «Нефтехимика» — защитника Рональда Кнота.