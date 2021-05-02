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«Пагубное влияние агента». «Авангард» ответил заявлением на жесткое интервью Бабаева про омский клуб

15:34
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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«Авангард» выпустил официальное заявление, прокомментировав слова агента экс-форварда «Ястребов» Егора Чинахова Шуми Бабаева про его уход из омского клуба.

Егор Чинахов.«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»

1 мая форвард подписал трехлетний контракт с «Коламбусом». В интервью «СЭ» Бабаев сказал следующее: — Вы знаете, что я всегда борюсь за уважительное отношение к хоккеистам. Теперь пусть мне омские болельщики и все остальные ответят. Мы официально объявляли, что будем принимать решение о продолжении карьеры на следующий день после последней игры. Сегодня уже 1 мая. Как вы думаете, за эти дни после окончания плей-офф со мной кто-либо связывался о его продолжении карьеры в «Авангарде»? Говорили нам: «Друзья, давайте подумаем, встретимся, переговорим»? Я понимаю — празднование, все были сильно заняты, но никто не выходил на связь. Как считаете, это нормально?

Пресс-служба «Авангарда» ответила заявлением:

«Клуб готов был предложить Егору Чинахову достойные условия как в плане контракта, так и в плане развития — специалистами «Авангарда» был разработан индивидуальный план для хоккеиста. Мы хотели бы видеть Егора лидером команды, которая вернется в Омск, примером для воспитанников нашей Академии.

Однако у агента Егора Чинахова оказались совершенно другие планы — не услышав наших аргументов, он постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ. Причем сделано это было максимально некорректным образом. Еще за 10 дней до окончания сезона клуб узнал о том, что Чинахов решил уехать в «Коламбус», косвенно это подтверждал и сам Егор, рассказав о назначенной записи в посольстве США для получения визы. При этом агент хоккеиста по-прежнему все отрицал. А в ночь на 1 мая в твиттер-аккаунте Бабаева появляется фото Чинахова в форме Коламбуса.

Кроме того, у нас вызвали недоумение слова господина Бабаева о том, что клуб неуважительно отнесся к Егору Чинахову после завоевания чемпионского титула. Хоккеист попал в условия карантина перед шестым матчем финала Кубка Гагарина и доступ к нему был запрещен. Клуб планировал вручить медаль и отпраздновать чемпионство с Егором после выздоровления хоккеиста. Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом."

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42200/

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