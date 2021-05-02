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Бакош подписал контракт с «Сочи»

15:52
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий «Спартака» Мартин Бакош продолжит карьеру в «Сочи». 2 мая игрок подписал контракт с сочинским клубом, сообщает сайт команды.

В сезоне-2020/21 31-летний словак провел за «Спартак» 46 матчей (регулярка + плей-офф) и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-14».

Помимо красно-белых, Бакош в КХЛ играл за «Слован», «Куньлунь», «Сочи» и «Адмирал».

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMartin-Bakosh-popolnil-sostav-HK-Sochi-10572

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