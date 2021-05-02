Бакош подписал контракт с «Сочи»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий «Спартака» Мартин Бакош продолжит карьеру в «Сочи». 2 мая игрок подписал контракт с сочинским клубом, сообщает сайт команды.

В сезоне-2020/21 31-летний словак провел за «Спартак» 46 матчей (регулярка + плей-офф) и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-14».

Помимо красно-белых, Бакош в КХЛ играл за «Слован», «Куньлунь», «Сочи» и «Адмирал».