Бакош подписал контракт с «Сочи»
15:52
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий «Спартака» Мартин Бакош продолжит карьеру в «Сочи». 2 мая игрок подписал контракт с сочинским клубом, сообщает сайт команды.
В сезоне-2020/21 31-летний словак провел за «Спартак» 46 матчей (регулярка + плей-офф) и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-14».
Помимо красно-белых, Бакош в КХЛ играл за «Слован», «Куньлунь», «Сочи» и «Адмирал».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMartin-Bakosh-popolnil-sostav-HK-Sochi-10572
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