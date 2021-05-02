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Вратарь Гарипов стал игроком «Трактора»

14:24
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Голкипер Эмиль Гарипов подписал контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Ранее челябинцы обменяли вратаря Ивана Федотова в ЦСКА на денежную компенсацию.

29-летний Гарипов в прошлом сезоне провел 21 матч за «Авангард» и московское «Динамо», в среднем отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/02/484814.html

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