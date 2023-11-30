Овечкин не набрал очков в четвертом матче подряд
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин не набрал очков в четвертом матче подряд. Ранее он не отличался в играх с «Сан-Хосе» (1:2), «Эдмонтоном» (0:5) и «Баффало» (4:3).
Кроме того, нападающий установил свой личный антирекорд по числу минут на льду.
В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 19 матчах за «Кэпиталз».
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|24
|12
|51
|3
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|13
|47
|4
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|37
|21
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|5
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|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
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|12
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|29
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4.12
5.12
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
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