Овечкин не набрал очков в четвертом матче подряд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин не набрал очков в четвертом матче подряд. Ранее он не отличался в играх с «Сан-Хосе» (1:2), «Эдмонтоном» (0:5) и «Баффало» (4:3).

Кроме того, нападающий установил свой личный антирекорд по числу минут на льду.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 19 матчах за «Кэпиталз».