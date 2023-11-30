Быков не удивлен, что Ковальчук решил возобновить карьеру в «Спартаке»: «Такая новость только радует!»
Бывшей тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий Илья Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт со «Спартаком».
Ранее «СЭ» сообщил, что в ближайшее время 40-летний россиянин заключит соглашение с красно-белыми.
«Такая новость нисколько не удивляет, а только радует! Зная Илью как игрока-профессионала и как личность, уверен, что его решение было взвешенным и обдуманным. Те эмоции, которые он получал во время карьеры, очень трудно найти в обыденной жизни. Тот адреналин, который не отпускает игрока на «пенсию». Его большой опыт очень пригодится игрокам «Спартака»! Он будет подспорьем тренерскому штабу, находясь на льду с командой! А для любителей хоккея, болельщиков и фанатов клуба это дополнительная мотивация поддерживать свою команду и ходить на матчи. Можно только пожелать Илье удачи и порадоваться возможности увидеть игру большого мастера!» — сказал Быков «СЭ».
Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|25
|12
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -