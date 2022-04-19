Олег Знарок посетил базу «Ак Барса» и встретился с хоккеистами команды

«Ак Барс» в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео с участием тренера Олега Знарка.

В ролике 59-летний специалист посетил базу казанского клуба и встретился с хоккеистами команды.

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису «Ак Барса», — говорится в подписи к публикации.

По информации «СЭ», Знарок в ближайшее время станет главным тренером казанской команды.

С мая 2019 года «Ак Барс» возглавлял Дмитрий Квартальнов. 11 апреля клуб объявил о расторжении контракта с 56-летним специалистом и его тренерским штабом.