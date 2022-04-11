«Ак Барс» объявил об уходе Квартальнова

Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе», информирует официальный сайт казанцев.

«В Казани Квартальнов стал самым побеждающим тренером КХЛ, вместе с ним клуб установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде лиги и по посещаемости домашних матчей. Под руководством тренера в основном составе дебютировали 20 воспитанников «Ак Барса», также команда стала серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Ак Барса».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин объяснил причины такого решения.

«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть стратегических целей. Однако мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт с тренерским штабом. Благодарим каждого специалиста за развитие наших игроков и желаем успеха в будущем», — сказал Валиуллин.

Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая.