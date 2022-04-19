Тренер вратарей «Магнитки»: «Если бы Кошечкин перешел в НХЛ раньше, он смог бы там заиграть»
Тренер вратарей магнитогорского «Металлурга» Клемен Мохорич ответил на вопросы корреспондента «СЭ» перед вторым матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА.
— Какие мысли оставила первая игра с ЦСКА?
— Мы готовились к ЦСКА, как и к любой команде из прошлых серий. Резервы для улучшения игры у нас есть.
— Вас удивляет, как в 39 лет играет Василий Кошечкин?
— Он большой профессионал. Василий делает все, что может для команды. Приятно это видеть.
— Довольны, как работает с командой Иван Налимов? У него необычная роль — играет редко, чаще всего в конце матчей.
— В конце некоторых матчах мы давали Василию отдыхать. Иван принял эту роль, когда приехал в команду. Он приезжал, как третий вратарь, но после ухода Юхи Олкинуоры, стал вторым. У него есть шанс проявить себя и зацепиться за следующий сезон. Иван добавляет, но надо понимать, что сидеть на скамейке 55 минут и выходить на лед, когда исход матча решен — в положительную или отрицательную сторону — тяжело. Мы хотели, чтобы он больше почувствовал игру.
— Что позволяет Кошечкину оставаться одним из лучших вратарей лиги в таком возрасте?
— Он и есть лучший вратарь. Что позволяет? Опыт и то, как он настраивается на игры.
— Вы работали в тренировочных лагерях Северной Америки, в том числе с вратарям НХЛ. Можете сравнить Кошечкина с голкиперами НХЛ по ментальным качествам?
— Да, однозначно. Ментальная устойчивость — его главное качество. С ним очень легко работать. Если бы Василий перешел в НХЛ раньше, он смог бы там заиграть.
Вчера, 18 апреля «Металлург» проиграл ЦСКА (1:3) в первом матче финала Кубка Гагарина. Вратарь команды из Магнитогорска Василий Кошечкин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -