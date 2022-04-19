Тренер вратарей «Магнитки»: «Если бы Кошечкин перешел в НХЛ раньше, он смог бы там заиграть»

Тренер вратарей «Металлурга» заявил, что Василий Кошечкин мог бы заиграть в НХЛ

Тренер вратарей магнитогорского «Металлурга» Клемен Мохорич ответил на вопросы корреспондента «СЭ» перед вторым матчем финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

— Какие мысли оставила первая игра с ЦСКА?

— Мы готовились к ЦСКА, как и к любой команде из прошлых серий. Резервы для улучшения игры у нас есть.

— Вас удивляет, как в 39 лет играет Василий Кошечкин?

— Он большой профессионал. Василий делает все, что может для команды. Приятно это видеть.

— Довольны, как работает с командой Иван Налимов? У него необычная роль — играет редко, чаще всего в конце матчей.

— В конце некоторых матчах мы давали Василию отдыхать. Иван принял эту роль, когда приехал в команду. Он приезжал, как третий вратарь, но после ухода Юхи Олкинуоры, стал вторым. У него есть шанс проявить себя и зацепиться за следующий сезон. Иван добавляет, но надо понимать, что сидеть на скамейке 55 минут и выходить на лед, когда исход матча решен — в положительную или отрицательную сторону — тяжело. Мы хотели, чтобы он больше почувствовал игру.

— Что позволяет Кошечкину оставаться одним из лучших вратарей лиги в таком возрасте?

— Он и есть лучший вратарь. Что позволяет? Опыт и то, как он настраивается на игры.

— Вы работали в тренировочных лагерях Северной Америки, в том числе с вратарям НХЛ. Можете сравнить Кошечкина с голкиперами НХЛ по ментальным качествам?

— Да, однозначно. Ментальная устойчивость — его главное качество. С ним очень легко работать. Если бы Василий перешел в НХЛ раньше, он смог бы там заиграть.

Вчера, 18 апреля «Металлург» проиграл ЦСКА (1:3) в первом матче финала Кубка Гагарина. Вратарь команды из Магнитогорска Василий Кошечкин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.