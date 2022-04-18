Знарок вылетел в Казань на подписание контракта с «Ак Барсом»

По информации «СЭ», Олег Знарок вылетел в Казань из аэропорта Домодедово для подписания контракта с «Ак Барсом».

С мая 2019 года казанский клуб возглавлял Дмитрий Квартальнов. 11 апреля «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с 56-летним специалистом и его тренерским штабом.

В сезоне-2020/21 казанцы дошли до финала Восточной конференции, где проиграл «Авангарду» (3-4). В минувшем же сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом раунде плей-офф (2-4).

Генеральный менеджер казанской команды Марат Валиуллин сообщил, что новый главный тренер команды будет назначен 1 мая.