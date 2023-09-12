Леонтьев — о первой победе «Нефтехимика»: «Парни сплотились, проявили волю и характер»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал первую победу в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
11 сентября команда обыграла «Автомобилист» со счетом 1:0. Гол забил Булат Шафигуллин.
«Была серия не очень хороших результатов, но парни сплотились, собрались, проявили волю и характер. Важно, что выстояли в меньшинстве против такой команды, здорово сыграл Эмиль Гарипов, он доказал и себе, и всем, что способен на многое. Вся команда сыграла на нужный результат, чемпионат набирает обороты, и важно быть в тренде», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.
Тренер заявил, что в третьем периоде команде пришлось играть на контратаках. Леонтьев отметил, что «Нефтехимик» всегда «старается искать счастья у чужих ворот».
«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 3 очка в четырех матчах. 14 сентября команда на выезде снова сыграет с «Автомобилистом».
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|12.09
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