«Нефтехимик» одержал первую победу в этом сезоне КХЛ, обыграв «Автомобилист»
«Нефтехимик» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственный гол забил нападающий Булат Шафигуллин в первом периоде.
«Нефтехимик» одержал первую победу в этом сезоне КХЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (3 очка). «Автомобилист» находится на второй строчке с 7 очками. Для клуба из Екатеринбурга это второе поражение в пяти матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Шафигуллин — 2 (Митякин, Клок), 8:44 — 1:0.
Вратари: Гарипов — Аликин (58:14).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (9+8+3) — 31 (9+10+12).
Судьи: Оленин, Оскирко.
11 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2725 зрителей.
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Лада
|4
|1
|3
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|2
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|1 : 5
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|1 : 2
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|0 : 5
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|1 : 0
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -
Новости