Разин — о назначении в «Магнитку»: «Рад, что поставлена задача выиграть Кубок Гагарина»
Разин рассказал о переговорах с «Металлургом» и обозначил задачу
Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с магнитогорским клубом и обозначил задачу, поставленную перед ним.
— Как прошли переговоры с «Металлургом»? Как понимаю, процесс был непростым.
— Нет, шел простой процесс переговоров. Поступило предложение от «Металлурга». Я приехал на переговоры. Мы сразу пришли к общему знаменателю. Никаких сложностей не было. Рад, что поставлена задача, — выиграть Кубок Гагарина.
— Серьезно?
— Контракт рассчитан на два года. В течение двух лет поставлена задача — выиграть Кубок Гагарина.
— А что касается первого года?
— Если мы выиграем кубок в первый год, это будет даже лучше (улыбается).
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СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Авангард
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|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
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Ак Барс - Нефтехимик
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Сал. Юлаев - Адмирал
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