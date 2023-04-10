Защитник «Авангарда» Сведберг оштрафован за применение физической силы в адрес судьи

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг оштрафован за применение физической силы в адрес судьи, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Инцидент произошел в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Виктора Сведберга по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.