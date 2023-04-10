Разин назвал ассистентов, которые войдут в штаб «Металлурга»
Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, кто войдет в тренерский штаб команды.
— Кто войдет в ваш тренерский штаб?
— В штаб войдут Евгений Михалкевич и Юрий Трубачев. Думаем еще по одному тренеру. Один человек отказался — сказал, что еще хочет играть. Ищем тренера по защитникам. Смотрим, думаем, ведем переговоры. Сейчас основной момент — найти тренера по физической подготовке.
— Принципиально было войти в штаб с помощниками из «Северстали»?
— Это было мое пожелание, которое учли в процессе переговоров.
— Какого игрового стиля будет придерживаться «Металлург»?
— Примерно того же, которого придерживалась «Северсталь» последние пять лет. Сейчас много говорится о хоккее Игоря Ларионова. У нас немного другой стиль. Мы придерживаемся быстрого хоккея за счет быстрых передач и ширины. Стараемся играть в атакующий хоккей с позиционными атаками и быстрыми контратаками. Отмечу еще, что наши соперники чаще нас удалялись, если сравним количество штрафа. Мы стараемся больше играть с шайбой. Тот, кто больше играет с шайбой, меньше удаляется. Постараемся влить в команду свежую кровь. Кого-то сохраним. То, что будет свежая кровь, — сто процентов.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
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СКА – ЦСКА
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