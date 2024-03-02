Тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Понимали что «Ак Барс» пойдет в прессинг, просил играть попроще»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу команды во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:0, счет в серии — 2:0).

«Понимали, что хозяева пойдут в прессинг. Здорово, что выдержали первые минуты, сыграли самоотверженно, наказали соперника за грубость. Были и драки, команда была настроена на результат. Хотел поблагодарить ребят за атмосферу, за хорошую игру.

Просил ребят сыграть попроще. Думали изначально, что соперник много будет играть в атаке, у них и Яшкин сегодня вышел, настраивал на кропотливую игру в обороне. Соперник больше владел шайбой, мы ловили шайбы на себя. Самоотверженная игра была, прежде всего в большинстве.

Тяжело было рассчитывать на две победы в Казани, но мы старались показать свой максимум, отсюда и результат. Выполнили установку, здорово провели две этих игры, характер проявили», — сказал Заварухин.

Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 4 марта.