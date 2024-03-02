Шейн Принс — о поражении от «Северстали»: «Спартак» выглядел лучше по игре»

Нападающий «Спартака» Шейн Принс в интервью «СЭ» подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (1:2, счет в серии — 1:1).

— Сегодня сыграли прилично, лучше, чем в прошлом матче. Больше и лучше создавали. Но нужны более опасные моменты.

— Что произошло с командой в начале встречи? Пропустили за 13 секунд.

— Они здорово разыграли, нанесли хороший бросок и попали, такое случается. Мы, к сожалению, не смогли так быстро войти в игру и ответить им тем же. Мы выглядели лучше по игре, но счет матча в пользу соперника.

— Ваша драка в начале встречи, заступились за вратаря.

— Проспали начало игры, надо было взбодрить команду. Когда счет 0:1 и такое происходит, нужно что-то сделать.

— Большинство сегодня совсем не удалось команде.

— На самом деле в большинстве мы сыграли хорошо, неплохое движение, создавали моменты, но завершение сегодня подвело.

— Жамнов сказал, что где-то был лишний пас и по итогу было много перехватов и не было должного владения шайбой.

— Да, где-то было так. Столько создать и забросить всего одну шайбу. В прошлом матче забросили 3 шайбы за период, но не смогли увеличить счет после. Наверное, где-то стоит сыграть проще и еще больше быть нацеленными на ворота.

— Много суетились сегодня, эмоции порой брали верх над игроками.

— Вторая игра серии, либо счет сравнивается, либо ты получаешь преимущество в серии. Естественно, эмоций больше. К сожалению, мы сегодня не смогли выйти вперёд в серии.