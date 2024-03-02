Шейн Принс — о поражении от «Северстали»: «Спартак» выглядел лучше по игре»
Нападающий «Спартака» Шейн Принс в интервью «СЭ» подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (1:2, счет в серии — 1:1).
— Сегодня сыграли прилично, лучше, чем в прошлом матче. Больше и лучше создавали. Но нужны более опасные моменты.
— Что произошло с командой в начале встречи? Пропустили за 13 секунд.
— Они здорово разыграли, нанесли хороший бросок и попали, такое случается. Мы, к сожалению, не смогли так быстро войти в игру и ответить им тем же. Мы выглядели лучше по игре, но счет матча в пользу соперника.
— Ваша драка в начале встречи, заступились за вратаря.
— Проспали начало игры, надо было взбодрить команду. Когда счет 0:1 и такое происходит, нужно что-то сделать.
— Большинство сегодня совсем не удалось команде.
— На самом деле в большинстве мы сыграли хорошо, неплохое движение, создавали моменты, но завершение сегодня подвело.
— Жамнов сказал, что где-то был лишний пас и по итогу было много перехватов и не было должного владения шайбой.
— Да, где-то было так. Столько создать и забросить всего одну шайбу. В прошлом матче забросили 3 шайбы за период, но не смогли увеличить счет после. Наверное, где-то стоит сыграть проще и еще больше быть нацеленными на ворота.
— Много суетились сегодня, эмоции порой брали верх над игроками.
— Вторая игра серии, либо счет сравнивается, либо ты получаешь преимущество в серии. Естественно, эмоций больше. К сожалению, мы сегодня не смогли выйти вперёд в серии.
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|69
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|Сибирь
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|11
|Адмирал
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|21
|47
|54
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|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
|1 - 1
|2.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|0 : 4
|2.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1
|2.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 1
|2.03
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|1 : 2