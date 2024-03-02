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Сегодня, 20:07

Шейн Принс — о поражении от «Северстали»: «Спартак» выглядел лучше по игре»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс в интервью «СЭ» подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (1:2, счет в серии — 1:1).

— Сегодня сыграли прилично, лучше, чем в прошлом матче. Больше и лучше создавали. Но нужны более опасные моменты.

— Что произошло с командой в начале встречи? Пропустили за 13 секунд.

— Они здорово разыграли, нанесли хороший бросок и попали, такое случается. Мы, к сожалению, не смогли так быстро войти в игру и ответить им тем же. Мы выглядели лучше по игре, но счет матча в пользу соперника.

— Ваша драка в начале встречи, заступились за вратаря.

— Проспали начало игры, надо было взбодрить команду. Когда счет 0:1 и такое происходит, нужно что-то сделать.

— Большинство сегодня совсем не удалось команде.

— На самом деле в большинстве мы сыграли хорошо, неплохое движение, создавали моменты, но завершение сегодня подвело.

— Жамнов сказал, что где-то был лишний пас и по итогу было много перехватов и не было должного владения шайбой.

— Да, где-то было так. Столько создать и забросить всего одну шайбу. В прошлом матче забросили 3 шайбы за период, но не смогли увеличить счет после. Наверное, где-то стоит сыграть проще и еще больше быть нацеленными на ворота.

— Много суетились сегодня, эмоции порой брали верх над игроками.

— Вторая игра серии, либо счет сравнивается, либо ты получаешь преимущество в серии. Естественно, эмоций больше. К сожалению, мы сегодня не смогли выйти вперёд в серии.

Шэйн Принс
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
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Динамо М – Динамо Мн
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Спартак – Северсталь
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