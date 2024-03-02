Дмитрий Рашевский — о победе над минским «Динамо»: «Не лучший наш матч»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, оформивший дубль в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:1, счет в серии — 1:0), поделился эмоциями от игры.
— Ничего нового мы не увидели, мы ожидали такую игру от соперника. Есть моменты, которые нужно поправить, не лучший наш матч. Но нужно отдать должное, потому что первая игра и многие были на нервах.
— Отмена гола О'Делла и последующий гол соперника в ваши ворота как-то психологически сказались на игре во втором периоде?
— Никак не сказались, если честно. Мы забили быстро первые голы, понимали, что сегодня играть получается. Даже если не засчитали — не опускали руки.
— Соперник отличается в плей-офф по игре?
— Я думаю, что игра любой команды в плей-офф отличается. Все стараются играть надежнее, потому что каждый бросок решающий и каждый момент может похоронить команду. В плей-офф решает дисциплина. Я думаю, тот кто сыграет строже — тот и победит.
— Этот сезон для вас является лучшим. Чувствуете ли на себе какую-то дополнительную ответственность?
— Да, в плей-офф чувствуется двойная ответственность. Я считаю, что сейчас то самое время, когда я должен показать игру не на 100, а на 200 процентов.
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